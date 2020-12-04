Шварц: «Все игроки полузащиты «Динамо» могут успешно действовать на разных позициях»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре полузащиты команды.

«Мое глубокое убеждение, что все наши игроки полузащиты, независимо от схемы, могут успешно действовать на разных позициях. С «Ростовом» мы сыграли в ромб в центре поля. Лесовой может занять позицию под нападающим, он качественный игрок», — сказал Шварц.

«Динамо» с 27 очками занимает пятое место в чемпионате России, «Арсенал» с 14 очками — на 13-й строчке. Матч команд пройдет в Москве 6 декабря и начнется в 16:30 мск.

(Наталья Юрина)