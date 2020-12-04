Шварц: «Все игроки полузащиты «Динамо» могут успешно действовать на разных позициях»
14:19
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре полузащиты команды.
«Мое глубокое убеждение, что все наши игроки полузащиты, независимо от схемы, могут успешно действовать на разных позициях. С «Ростовом» мы сыграли в ромб в центре поля. Лесовой может занять позицию под нападающим, он качественный игрок», — сказал Шварц.
«Динамо» с 27 очками занимает пятое место в чемпионате России, «Арсенал» с 14 очками — на 13-й строчке. Матч команд пройдет в Москве 6 декабря и начнется в 16:30 мск.
(Наталья Юрина)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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