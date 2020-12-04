РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц: «Все игроки полузащиты «Динамо» могут успешно действовать на разных позициях»

14:19
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре полузащиты команды.

«Мое глубокое убеждение, что все наши игроки полузащиты, независимо от схемы, могут успешно действовать на разных позициях. С «Ростовом» мы сыграли в ромб в центре поля. Лесовой может занять позицию под нападающим, он качественный игрок», — сказал Шварц.

«Динамо» с 27 очками занимает пятое место в чемпионате России, «Арсенал» с 14 очками — на 13-й строчке. Матч команд пройдет в Москве 6 декабря и начнется в 16:30 мск.

(Наталья Юрина)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир