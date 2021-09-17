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Мамаев восстановился от травмы и вернулся в общую группу «Ростова»

13:25
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Главный тренер «Ростова» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Павел Мамаев восстановился от травмы и вернулся в общую группу команды.

«Мамаев восстановился и тренируется в общей группе. Игорь Калинин тоже в общей группе тренируется, Хорен Байрамян еще нет», — приводит ТАСС слова Семина.

В сезоне-2021/22 Мамаев провел 4 матча и не отличился результативными действиями. 33-летний россиянин пропустил три последних игры «Ростова» из-за травмы.

Следующий матч «Ростов» проведет завтра, 18 сентября против «Крыльев Советов». Начало встречи — в 16.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12431929

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Иван Торопцев все материалы автора

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