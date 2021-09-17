Мамаев восстановился от травмы и вернулся в общую группу «Ростова»
13:25
Главный тренер «Ростова» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Павел Мамаев восстановился от травмы и вернулся в общую группу команды.
«Мамаев восстановился и тренируется в общей группе. Игорь Калинин тоже в общей группе тренируется, Хорен Байрамян еще нет», — приводит ТАСС слова Семина.
В сезоне-2021/22 Мамаев провел 4 матча и не отличился результативными действиями. 33-летний россиянин пропустил три последних игры «Ростова» из-за травмы.
Следующий матч «Ростов» проведет завтра, 18 сентября против «Крыльев Советов». Начало встречи — в 16.30 (мск).
Дополнительная информация:
Читайте также
Сумасшедший автогол в Стамбуле, «Наполи» и «Лестер» напугали «Спартак», у Шомуродова две голевые передачи
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю