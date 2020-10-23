Шварц рассказал, как получил предложение от «Динамо»
Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что не привязывался к стране при выборе нового места работы.
Ранее 42-летний немецкий специалист работал в «Майнце» (2017 — 2019).
— Вы настроились на работу за рубежом или ждали предложений из бундеслиги?
— Я не ждал чего-то конкретного, не привязывался к стране. Я не загадываю надолго. Поступило хорошее предложение от Желько Бувача, я его принял. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.