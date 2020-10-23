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Шварц рассказал, как получил предложение от «Динамо»

17:35
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Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что не привязывался к стране при выборе нового места работы.

Ранее 42-летний немецкий специалист работал в «Майнце» (2017 — 2019).

— Вы настроились на работу за рубежом или ждали предложений из бундеслиги?

— Я не ждал чего-то конкретного, не привязывался к стране. Я не загадываю надолго. Поступило хорошее предложение от Желько Бувача, я его принял. (Константин Алексеев)

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