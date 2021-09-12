Шварц рассказал, как должно сыграть «Динамо» для победы над «Нижним Новгордом»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, чего он ожидает от матча с «Нижним Новгородом» в седьмом туре Тинькофф РПЛ.
«Звание лучшего тренера месяца? Рад этому призу, но в этом есть заслуга всего штаба, команды, персонала, — сказал Шварц в эфире «Матч премьер»..- Сейчас мы уже думаем только об игре.
«Нижний Новгород» — хорошо организованная команда, у них добротные игроки, они хорошо переходят в контратаки. Нам нужно поддерживать интенсивный темп и увеличивать его, чтобы сыграть на победу".
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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