Шварц рассказал, как должно сыграть «Динамо» для победы над «Нижним Новгордом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, чего он ожидает от матча с «Нижним Новгородом» в седьмом туре Тинькофф РПЛ.

«Звание лучшего тренера месяца? Рад этому призу, но в этом есть заслуга всего штаба, команды, персонала, — сказал Шварц в эфире «Матч премьер»..- Сейчас мы уже думаем только об игре.

«Нижний Новгород» — хорошо организованная команда, у них добротные игроки, они хорошо переходят в контратаки. Нам нужно поддерживать интенсивный темп и увеличивать его, чтобы сыграть на победу".

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.