Владимир Федотов: «У нас серьезные соперники впереди. Это очень хороший шанс проверить себя»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (3:1).

— Барсов уже близок к возвращению в состав. Залечивает свою травму. Дуганджич перенес операцию по поводу паховых колец. Это была несложная операция. Надеемся, что реабилитация не затянется. В течение трех недель он уже будет в строю. Воробьев поймал какую-то инфекцию. Он здоров, но проходит терапию, которая не позволит получать ему нагрузку.

— «Сочи» в таблице находится близко к первому месту. Это оказывает давление на команду?

— Мы не смотрим на таблицу. Никакого давления нет. У нас серьезные соперники впереди — «Динамо», которое ставит самые высокие цели. Это очень хороший шанс проверить себя.