Владимир Федотов: «У нас серьезные соперники впереди. Это очень хороший шанс проверить себя»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (3:1).
— Барсов уже близок к возвращению в состав. Залечивает свою травму. Дуганджич перенес операцию по поводу паховых колец. Это была несложная операция. Надеемся, что реабилитация не затянется. В течение трех недель он уже будет в строю. Воробьев поймал какую-то инфекцию. Он здоров, но проходит терапию, которая не позволит получать ему нагрузку.
— «Сочи» в таблице находится близко к первому месту. Это оказывает давление на команду?
— Мы не смотрим на таблицу. Никакого давления нет. У нас серьезные соперники впереди — «Динамо», которое ставит самые высокие цели. Это очень хороший шанс проверить себя.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю