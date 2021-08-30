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Шварц: «Рад, что Игорь Лещук продлил контракт с «Динамо»

20:59
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал подписание нового контракта с голкипером Игорем Лещуком.

«Я рад, что Игорь Лещук продлил контракт с «Динамо». Он — воспитанник клуба, с первых дней здесь, тут его дом. А еще он отличный вратарь. Порой на тренировках творит такие вещи, что задумываешься, как вообще можно было отбить такой мяч. Игорь — молодец, всегда старательно работает. Непросто смотреть за игрой со скамейки, я его понимаю. Но желаю верить в себя и ждать своего шанса. Мне крайне приятно работать с такой сильной бригадой вратарей, и я знаю, что могу рассчитывать на каждого из ребят», — цитирует тренера сайт «Динамо».

Вратарь заключил новый контракт сроком на четыре года. Предыдущее соглашение Лещука с бело-голубыми истекало летом 2023 года.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-ya-rad-cto-igor-prodlil-kontrakt-s-dinamo-tut-ego-dom

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Иван Шитик все материалы автора

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