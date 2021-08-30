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В Португалии сообщили, что «Спартак» не вел переговоров с Фонсекой

20:49
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«Спартак» не выходил контракт с бывшим главным тренером «Ромы» Пауло Фонсекой. Никаких переговоров между сторонами не было, сообщает Record.

Ранее появилась информация, что «Спартак» уволит Руя Виторию, если оперативно найдет тренера во время матчей сборных. В восьми матчах во всех турнирах под руководством Руя москвичи потерпели пять поражений. По итогам шести туров РПЛ «Спартак» идет 10-м в таблице.

Напомним, Фонсека попрощался с «Ромой» по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду пришел другой португальский специалист — Жозе Моуринью.

Под руководством Фонсеки «Рома» в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице серии А по итогам сезона-2020/2021.

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Иван Шитик все материалы автора

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