«Урал» обыграл «Уфу» в молодежном чемпионате
13:58
«Уфа» дома проиграла «Уралу» (0:3) в молодежном первенстве 8-го тура молодежного первенства. Гости забили три безответных гола.
Молодежные команды
8-й тур
«Уфа — мол.» (Уфа) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 0:3 (0:1)
Голы: Мосин, 30 (0:1). Абдуллаев, 67 (0:2). Смольников, 83 (0:3).
Удаление: Слобожанин (Уфа — мол.), 38.
Судья: Четкин (Омск).
10 сентября. Уфа. Стадион «Нефтяник».
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