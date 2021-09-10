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«Урал» обыграл «Уфу» в молодежном чемпионате

13:58
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«Уфа» дома проиграла «Уралу» (0:3) в молодежном первенстве 8-го тура молодежного первенства. Гости забили три безответных гола.

Молодежные команды

8-й тур

«Уфа — мол.» (Уфа) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 0:3 (0:1)

Голы: Мосин, 30 (0:1). Абдуллаев, 67 (0:2). Смольников, 83 (0:3).

Удаление: Слобожанин (Уфа — мол.), 38.

Судья: Четкин (Омск).

10 сентября. Уфа. Стадион «Нефтяник».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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