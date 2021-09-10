Молодежная команда «Нижнего Новгорода» разгромила «Академию имени Коноплева»
«Нижний Новгород» обыграл «Академию имени Коноплева» в матче 8-го тура молодежного первенства — 4:0.
В составе нижегородцев по два мяча забили Егор Гаганин и Илья Рузавин.
«Нижний Новгород» занимает третье место в таблице группы «А» молодежного первенства с 12 очками в 8 матчах. «Академия имени Коноплева» идет на пятой строчке с 11 очками в 8 играх.
Молодежные команды
8-й тур
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — 0:4 (0:2)
Голы: Рузавин, 32 (0:1). Гаганин, 40 (0:2). Гаганин, 57 (0:3). Рузавин, 68 (0:4).
Судья: Данилкин (Тюмень).
10 сентября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».
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