Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дмитрий Комбаров объяснил уход Руя Витории из «Спартака»

17:17
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на отставку португальского специалиста Руя Витории с поста главного тренера клуба.

«Разные мысли в последнее время были насчет Руя Витории. С той точки зрения, что болельщики просили его оставить, могли бы и оставить, а могли убрать. По сути результата нет в чемпионате, поэтому последовало такое решение. Оно вполне логичное. Могли дать доработать, но к чему бы это привело — мы не знаем. Не могу сказать, что он эксцентричный как Тедеско или Каррера. По результату могу сказать, что игра была нестабильной. Могли сыграть хорошо, а могли не очень. Контраст был очень большим. От Ваноли самые главные ожидания, учитывая опыт последних тренеров, он должен быть харизматичным. Тренеры, которые давали эмоции, показывали более хороший результат. И никто не исключает профессионализм и опыт. Только совокупность этих факторов даст новый виток», — сказал Комбаров «СЭ».

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В чемпионате России красно-белые с 23 очками занимают 9-е место в турнирной таблице после 18 игр.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Мария Куцубеева все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Штамм «Омикрон» размножается в легких в 10 раз хуже уханьского
7
1
Реклама