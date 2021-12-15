Дмитрий Комбаров объяснил уход Руя Витории из «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на отставку португальского специалиста Руя Витории с поста главного тренера клуба.

«Разные мысли в последнее время были насчет Руя Витории. С той точки зрения, что болельщики просили его оставить, могли бы и оставить, а могли убрать. По сути результата нет в чемпионате, поэтому последовало такое решение. Оно вполне логичное. Могли дать доработать, но к чему бы это привело — мы не знаем. Не могу сказать, что он эксцентричный как Тедеско или Каррера. По результату могу сказать, что игра была нестабильной. Могли сыграть хорошо, а могли не очень. Контраст был очень большим. От Ваноли самые главные ожидания, учитывая опыт последних тренеров, он должен быть харизматичным. Тренеры, которые давали эмоции, показывали более хороший результат. И никто не исключает профессионализм и опыт. Только совокупность этих факторов даст новый виток», — сказал Комбаров «СЭ».

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В чемпионате России красно-белые с 23 очками занимают 9-е место в турнирной таблице после 18 игр.