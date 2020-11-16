Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающего команды Даниила Лесового.

— Меня больше всего в последних встречах поражает игра Лесового — настоящее открытие. А вас?

— Если говорить, что поражает, то это бы означало, что у меня были более скромные ожидания. Но я от всех жду классный футбол, в том числе от Даниила. Меня он не удивляет, знал его потенциал. Лесовой — настоящая пушка. С его скоростью, умением обыграть соперника один в один, нацеленностью на ворота мы и рассчитываем, что он будет пользоваться своими козырями. При этом, что важно, отрабатывает не только в атаке, но и в обороне. Хотя понятно, что игроки группы нападения любят видеть свои фамилии на табло, в этом плане для Даниила последние три матча получились удачными (Лесовой забивал во всех трех встречах при Шварце. — Прим. К.А.). (Константин Алексеев)

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Лесовой провел 13 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Полностью интервью с Сандро Шварцем можно прочитать здесь.