Шварц: «Кержаков производит впечатление приятного человека»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» высказался о главном тренере соперника Александре Кержакове, а также рассказал о песне Bella Ciao и полузащитнике Денисе Макарове.

«Знаю, что Кержаков — бывший игрок «Динамо», — отметил Шварц. — Не знаю его лично, к сожалению, но он производит впечатление приятного человека. Наверняка он захочет склонить чашу весов на свою сторону, а мы будем гнуть свою линию».

«Идея с песней Bella Ciao в раздевалке берет свое начало с австрийского сбора. Проигравшая команда должна была что-то спеть. Захарян, Тюкавин, Бальбуэна и Лаксальт выбрали эту песнь оттуда и пошло», — рассказал Шварц.

«Мы провели много индивидуальных занятий с Макаровым во время паузы на сборные. А в товарищеском матче он забил гол. Мы плодотворно поработали с ним за этот период», — заключил немецкий специалист.

Матч «Динамо» — «Нижний Новгород» состоится 12 сентября, начало встречи — в 19.00 (мск).