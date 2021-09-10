Шварц оценил игру «Нижнего Новгорода» под руководством Кержакова

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о работе наставника «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова перед матчем 7-го тура Тинькофф РПЛ против нижегородцев.

«У «Нижнего Новгорода» уже виден почерк главного тренера команды. Они новички, играют нижним блоком, но выбегают в контратаки. Нам важно четко отыграть в обороне. Мы проанализировали все их особенности и готовимся к игре.



«Нижний Новгород» в этом сезоне уже обыграл «Сочи» и «Спартак». Мы разбирали в том числе и эти матчи. Они качественно сыграли в этих встречах. Хорошо использовали свободные зоны. Нам нужно показать характер и напор, чтобы забрать 3 очка», — сказал Шварц.

Матч «Динамо» — «Нижний Новгород» состоится 12 сентября, начало встречи — в 19.00 (мск).