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Шварц оценил игру «Нижнего Новгорода» под руководством Кержакова

13:51
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о работе наставника «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова перед матчем 7-го тура Тинькофф РПЛ против нижегородцев.

«У «Нижнего Новгорода» уже виден почерк главного тренера команды. Они новички, играют нижним блоком, но выбегают в контратаки. Нам важно четко отыграть в обороне. Мы проанализировали все их особенности и готовимся к игре.

«Нижний Новгород» в этом сезоне уже обыграл «Сочи» и «Спартак». Мы разбирали в том числе и эти матчи. Они качественно сыграли в этих встречах. Хорошо использовали свободные зоны. Нам нужно показать характер и напор, чтобы забрать 3 очка», — сказал Шварц.

Матч «Динамо» — «Нижний Новгород» состоится 12 сентября, начало встречи — в 19.00 (мск).

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Сергей Федоров все материалы автора

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