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Шварц: «Были очень расстроены из-за поражения в Кубке»

16:21
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, в каком психологическом состоянии команда подходит к матчу 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала».

«К сожалению, проиграли в Кубке. Были очень расстроены, но сейчас полностью сконцентрированы на чемпионате.

Команда находится в прекрасном физическом состоянии. Грулев сыграет на позиции центрфорварда, а Захарян — на позиции вингера», — сказал Шварц в интервью «Матч Премьер».

Динамо — Урал

 

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