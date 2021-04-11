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Матвеев посетовал на кадровые проблемы перед матчем с «Динамо»

16:18
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев оценил, в каком состоянии подходит команда к матчу 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».

«У нас лазарет полон. Приходится выступать без лидеров. Тактику менять не будем. Понятно, что «Динамо» агрессивная и быстрая команда, но мы хотим играть в свой футбол», — заявил тренер в эфире «Матч Премьер».

Динамо — Урал

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