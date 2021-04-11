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Пономарев — о дебюте Гончаренко в «Краснодаре»: «Ребята ничего не умеют делать»

16:25
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал дебютный матч Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Краснодара». «Быки» потерпели поражение от «Арсенала» (0:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Краснодар» также оказался в плохом состоянии. Не зря же была замена тренера. Да и сразу не сделаешь команду с результатом. У Гончаренко есть определенный и неплохой опыт. Он поработал в очень хорошем армейском коллективе. Но там другие исполнители. В этом вся суть. Сейчас Гончаренко за голову схватился и думает, с кем же ему работать, ребята ничего не умеют делать. Игроков «Краснодара» всему надо учить. Принимают мяч и не знают, что с ним делать", - сказал «СЭ» Пономарев.

(Елизавета Денисова)

Арсенал Т — Краснодар

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