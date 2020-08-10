Шунин вышел на десятое место по сухим матчам в чемпионате России
«Динамо» в матче первого тура чемпионата России победило «Урал» (2:0), а голкипер бело-голубых Антон Шунин в 76-й раз в карьере завершил встречу премьер-лиги без пропущенных голов.
По числу «сухарей» 33-летний вратарь вышел на десятое место в истории турнира, обогнав Андрея Саморукова. Рекорд чемпионата удерживает Игорь Акинфеев, игравший на «ноль» 214 раз. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по сухим матчам в чемпионате России:
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
458
|
214
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов
|
334
|
130
|
Сергей Овчинников
|
Локомотив, Динамо
|
290
|
129
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
328
|
121
|
Александр Филимонов
|
Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал
|
312
|
118
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
103
|
Гильерме
|
Локомотив
|
259
|
100
|
Александр Беленов
|
Спартак, Кубань, Анжи, Уфа
|
257
|
89
|
Владимир Габулов
|
Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал
|
300
|
87
|
Антон Шунин
|
Динамо
|
213
|
76