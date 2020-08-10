Шунин вышел на десятое место по сухим матчам в чемпионате России

«Динамо» в матче первого тура чемпионата России победило «Урал» (2:0), а голкипер бело-голубых Антон Шунин в 76-й раз в карьере завершил встречу премьер-лиги без пропущенных голов.

По числу «сухарей» 33-летний вратарь вышел на десятое место в истории турнира, обогнав Андрея Саморукова. Рекорд чемпионата удерживает Игорь Акинфеев, игравший на «ноль» 214 раз. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России: