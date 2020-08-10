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Шунин вышел на десятое место по сухим матчам в чемпионате России

10 августа 2020, 19:36
Антон Шунин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Шунин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» в матче первого тура чемпионата России победило «Урал» (2:0), а голкипер бело-голубых Антон Шунин в 76-й раз в карьере завершил встречу премьер-лиги без пропущенных голов.

По числу «сухарей» 33-летний вратарь вышел на десятое место в истории турнира, обогнав Андрея Саморукова. Рекорд чемпионата удерживает Игорь Акинфеев, игравший на «ноль» 214 раз. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России:

Вратарь

Клубы

Матчи

Сухие матчи

Игорь Акинфеев

ЦСКА

458

214

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов

334

130

Сергей Овчинников

Локомотив, Динамо

290

129

Вячеслав Малафеев

Зенит

328

121

Александр Филимонов

Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал

312

118

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

103

Гильерме

Локомотив

259

100

Александр Беленов

Спартак, Кубань, Анжи, Уфа

257

89

Владимир Габулов

Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал

300

87

Антон Шунин

Динамо

213

76
Урал — Динамо

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