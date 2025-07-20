«Зенит» — «Ростов»: Шафеев ошибочно не удалил Прохина

На 62-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» судья Рафаэль Шафеев ошибочно не вынес предупреждение Даниле Прохину.

Для защитника гостей оно стало бы вторым в этой игре, первое он получил шестью минутами ранее, и ему пришлось бы покинуть поле.

В том моменте в опасной близости у штрафной площади ростовчан Прохин сыграл грубо против Матео Кассьерры, ударил его шипами по голеностопу и сбил. Видеоассистенты в такой ситуации вмешаться не могли, потому что речь шла о желтой карточке.