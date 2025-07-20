«Зенит» — «Ростов»: Шафеев ошибочно не удалил Прохина
На 62-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» судья Рафаэль Шафеев ошибочно не вынес предупреждение Даниле Прохину.
Для защитника гостей оно стало бы вторым в этой игре, первое он получил шестью минутами ранее, и ему пришлось бы покинуть поле.
В том моменте в опасной близости у штрафной площади ростовчан Прохин сыграл грубо против Матео Кассьерры, ударил его шипами по голеностопу и сбил. Видеоассистенты в такой ситуации вмешаться не могли, потому что речь шла о желтой карточке.
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|14.08
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|Оренбург – Локомотив
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|15.08
|14:00
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|16:15
|ЦСКА – Факел
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|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
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|Балтика – Спартак
|- : -
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|Г
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Максим Глушенков
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|4
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Никита Кривцов
Краснодар
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
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Андрей Лангович
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|2
|И
|К
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|
|
Илья Рожков
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|1
|1
|
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Максим Савельев
Оренбург
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