Шпилевский рассказал, как «Пари НН» будет готовиться к новому сезону

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал о ближайших планах команды.

«Планы сформированы, сборы пройдут на борской базе. Проведем несколько спаррингов, некоторые из них уже согласованы, осталось теперь решения финализировать. Хотелось бы, чтобы то, что будем тренировать, переложили на контрольные матчи. Не так много времени на подготовку к сезону, повторюсь, что хочется больше. Постараемся продуктивно поработать, может быть, где-то ребят будем форсировать и смотреть на их состояние. Для меня важна обратная связь от игроков, как они воспринимают то, что мы будем давать. При подготовке это важный момент, это нужно контролировать, чтобы не перегрузить футболистов», — цитирует Шпилевского клубная пресс-служба.

16 июня нижегородский клуб объявил о подписании с 37-летним специалистом трехлетнего контракта.

Ранее Шпилевский возглавлял кипрский «Арис», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок страны в 2023 году. Также в период с 2018 по 2021 год специалист работал в «Кайрате» и стал победителем чемпионата Казахстана в 2020 году.