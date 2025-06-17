Шпилевский: «Хочу, чтобы у «Пари НН» появился свой стиль»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал об изменениях в команде.

«Как тренер я никогда не давал и не люблю давать обещания в такой парадигме. Но я могу обещать, что команда будет играть с большим желанием. Моя идея, чтобы у «Пари НН» появился свой ДНК — стиль и игровая философия, с которой команда будет ассоциироваться и которая будет привлекать болельщиков на стадион. Давать какие-либо обещания в плане конкретного места в турнирной таблице не в моих правилах, так как на построение команды и всех процессов нужно время. Кроме того, в футболе ничего нельзя загадывать, это спорт. Рад, что руководство это понимает. Мы как тренерский штаб со своей стороны вместе с командой будем делать все возможное, чтобы изменить нынешнюю картину и внедрить свое видение», — цитирует Шпилевского клубная пресс-служба.

16 июня нижегородский клуб объявил о подписании с 37-летним специалистом трехлетнего контракта.

Ранее Шпилевский возглавлял кипрский «Арис», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок страны в 2023 году. Также в период с 2018 по 2021 год специалист работал в «Кайрате» и стал победителем чемпионата Казахстана в 2020 году.