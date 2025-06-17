В новом контракте Гладышева нет отступных для российских клубов, для европейских — от 15 до 25 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», в новом контракте Ярослава Гладышева с «Динамо», который был подписан во вторник, 17 июня, отсутствуют отступные для российских клубов.

Для европейских клубов они на уровне тех, что были в соглашении Арсена Захаряна, — 15-25 миллионов евро (сумма ежегодно росла).

Новый договор 22-летнего Гладышева с бело-голубыми рассчитан до 2030 года. Форвард является воспитанником московской команды, в сезоне-2024/25 он забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.