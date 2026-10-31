Матч РПЛ «Родина» — «Краснодар» начался с задержкой на 7 минут

Матч 13-го тура чемпионата России РПЛ «Родина» — «Краснодар» начался с задержкой.

Стартовый свисток был запланирован на 19:45 мск, игра началась в 19:52.

Во время прямого эфира перед матчем на несколько минут прервалась связь с комментаторами встречи, затем один из них сказал, что задержка начала игры связана с техническими проблемами.

В 12-м туре старт игры между ЦСКА и «Спартаком» задержался на 15 минут из-за проблем с трансляцией.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)

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