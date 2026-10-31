«Родина» и «Краснодар» назвали составы на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Родины» и «Краснодар» на матч 13-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:45 мск.

«Родина»: Волков, Силва, Мачадо, Бекао, Наде, Егорычев, Рейна, Бакаев, Мусаев, Онугха, Абдусаламов.

Запасные: Айдаров, Гогличидзе, Тананеев, Крижан, Бессмертный, Фищенко, Посо, Мансилья, Ушатов, Максименко, Сиссоко, Тимошенко.

«Краснодар»: Агкацев, Пальцев, Тормена, Жубал, Оласа, Ленини, Черников, Уткин, Кристиан, Батчи, Кордоба.

Запасные: Корякин, Родригес, Петров, Дуглас Аугусто, Буркин, Волрбьев, Боселли.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Родина» — «Краснодар».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)

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