Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, согласился бы на предложение возглавить «Спартак».

«Знаете, недавно мне попалась на глаза одна фотография, — приводит слова Гончаренко Sport24. — Ухожу из «Кубани», меня провожает толпа фанатов. И они говорят: «Дайте слово, что вы никогда не воглавите «Краснодар». Я ответил: «Не могу вам ничего обещать, потому что я тренер и не знаю, куда меня занесет жизнь». Не могу быть категоричным. Если бы меня спросили: «Готов еще четыре года тренировать ЦСКА?», ответил бы: «Да, готов». Или: «Готов пять лет тренировать «Краснодар»?» — то же самое: «Да». Что будет дальше, не знаю. Может, придет время, когда надо будет принять подобное решение. Да, оно не может удовлетворить всех. Но у меня нет задачи угодить всем«.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с 2016 по 2021 год. Под его руководством московская команда выиграла Суперкубок России и дважды стала серебряным призером чемпионата России.