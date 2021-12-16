Шишкарев рассказал об идее съемок фильма о Федоре Черенкове

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал об идее съемок фильма о легендарном футболисте «Спартака» Федоре Черенкове.

— У вас есть идея съемок фильма о Федоре Черенкове. Можете рассказать подробнее?

— Тут порядок действий следующий. В январе мы входим в стадию уже не обсуждения, а съемок и продакшена фильма о гандболе с условным названием «Золото ручной работы». Практически определен актерский и режиссерский состав. Как только этот фильм будет запущен в работу, планируем заняться синопсисом следующего кино — о судьбе нашего всенародного любимца. Я даю честное слово: для меня принципиальный момент, как для человека, который вырос на Федоре Черенкове, что мы сделаем достойную внимания всей страны картину. Думаю, что активная работа над ней начнется с марта, с весны будущего года.

Полностью интервью Сергея Шишкарева читайте на сайте «СЭ»