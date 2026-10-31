ЭСК: Абросимов ошибочно назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Родиной»
Экспертно-судейская комиссия на заседании 28 октября рассмотрела три момента матча 12-го тура чемпионата России «Факел» — «Родина» (0:1) по обращению воронежской команды, информирует пресс-служба РФС.
Члены ЭСК единогласно признали, что главный арбитр Иван Абросимов ошибочно назначил пенальти в ворота «Факела» на 41-й минуте.
Мотивировка ЭСК: Дарко Тодорович не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком «Родины» Родриго Бекао; игрок «Факела» положил руку на соперника, но это никак не повлияло на его способность выпрыгнуть или вести единоборство за мяч; судье следовало продолжить игру.
В то же время ЭСК единогласно поддержала два других решения Абросимова — по мнению членов комиссии, арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Родины» на 36-й и 72-й минутах игры.
Мотивировка ЭСК по моменту на 36-й минуте: Леон Мусаев не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Факела» Белайди Пуси. Со стороны игрока «Родины» никаких наказуемых действий нет, решение — продолжить игру.
Мотивировка ЭСК по моменту на 72-й минуте: Родриго Бекао не нарушает правила в единоборстве за мяч с атакующим игроком «Факела» Акселем Гнапи, игрок «Родины» положил руку на нападающего, который преувеличил контакт и упал неестественным образом — нет пенальти.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1