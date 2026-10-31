ЭСК: Абросимов ошибочно назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Родиной»

Экспертно-судейская комиссия на заседании 28 октября рассмотрела три момента матча 12-го тура чемпионата России «Факел» — «Родина» (0:1) по обращению воронежской команды, информирует пресс-служба РФС.

Члены ЭСК единогласно признали, что главный арбитр Иван Абросимов ошибочно назначил пенальти в ворота «Факела» на 41-й минуте.

Мотивировка ЭСК: Дарко Тодорович не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком «Родины» Родриго Бекао; игрок «Факела» положил руку на соперника, но это никак не повлияло на его способность выпрыгнуть или вести единоборство за мяч; судье следовало продолжить игру.

В то же время ЭСК единогласно поддержала два других решения Абросимова — по мнению членов комиссии, арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Родины» на 36-й и 72-й минутах игры.

Мотивировка ЭСК по моменту на 36-й минуте: Леон Мусаев не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Факела» Белайди Пуси. Со стороны игрока «Родины» никаких наказуемых действий нет, решение — продолжить игру.

Мотивировка ЭСК по моменту на 72-й минуте: Родриго Бекао не нарушает правила в единоборстве за мяч с атакующим игроком «Факела» Акселем Гнапи, игрок «Родины» положил руку на нападающего, который преувеличил контакт и упал неестественным образом — нет пенальти.

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