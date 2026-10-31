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Судейство

ЭСК: Абросимов ошибочно назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Родиной»

Иван Абросимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия на заседании 28 октября рассмотрела три момента матча 12-го тура чемпионата России «Факел» «Родина» (0:1) по обращению воронежской команды, информирует пресс-служба РФС.

Члены ЭСК единогласно признали, что главный арбитр Иван Абросимов ошибочно назначил пенальти в ворота «Факела» на 41-й минуте.

Мотивировка ЭСК: Дарко Тодорович не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком «Родины» Родриго Бекао; игрок «Факела» положил руку на соперника, но это никак не повлияло на его способность выпрыгнуть или вести единоборство за мяч; судье следовало продолжить игру.

В то же время ЭСК единогласно поддержала два других решения Абросимова — по мнению членов комиссии, арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Родины» на 36-й и 72-й минутах игры.

Мотивировка ЭСК по моменту на 36-й минуте: Леон Мусаев не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Факела» Белайди Пуси. Со стороны игрока «Родины» никаких наказуемых действий нет, решение — продолжить игру.

Мотивировка ЭСК по моменту на 72-й минуте: Родриго Бекао не нарушает правила в единоборстве за мяч с атакующим игроком «Факела» Акселем Гнапи, игрок «Родины» положил руку на нападающего, который преувеличил контакт и упал неестественным образом — нет пенальти.

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Источник: РФС
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ФК Родина
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
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ЦСКА

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