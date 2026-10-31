«Зенит» — «Динамо» Мх: ошибочно не перебит пенальти в ворота гостей

На 90+8-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» Мх (2:0) судья Антон Фролов ошибочно не назначил повторный 11-метровый удар в ворота гостей. Видеоассистенты Сергей Карасев и Роман Сафьян в его действия не вмешались.

В том эпизоде до удара Кевина Андраде с 11-метровой отметки полузащитник махачкалинцев Абдулпаша Джабраилов оказался в штрафной площади гостей. Затем, когда вратарь Никита Карабашев парировал пенальти, Джабраилов помешал сопернику точно сыграть на добивании.

Фролову следовало дать возможность «Зениту» повторить пенальти. На это сегодня указал департамент судейства и инспектирования РФС в своем видеоразборе.