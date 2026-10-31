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Слуцкий рассказал, что в 2015 году обсуждал с Аршавиным переход в ЦСКА

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что в 2015 году обсуждал с Андреем Аршавиным возможный переход футболиста в московский клуб.

Об этом он сообщил в тревел-шоу FONtour, во время которого вместе с Аршавиным посетил английский Халл.

«Один раз я звонил, будучи главным тренером ЦСКА, Андрею Сергеевичу, и мы обсуждали его вероятный вариант перехода к нам. Ты помнишь, да, эту историю?» — обратился Слуцкий к Аршавину.

«2015 год, когда я перешел из «Зенита» в «Кубань», — ответил бывший футболист сборной России.

«К сожалению, не сложилось. Мне кажется, там и ЦСКА побоялся взять игрока «Зенита», тем более не просто игрока, а суперлегенду. И «Зенит», наверное, был бы не очень доволен. Одно дело — Андрей Сергеевич перешел в «Кубань», как-то это не так резонансно, а другое дело — в ЦСКА», — добавил Слуцкий.

Аршавин отметил, что потенциальный переход не был близок к осуществлению.

«Здесь нет какой-то сенсации. Это было настолько далеко...», — сказал Аршавин.

«Но разговор такой точно был. Да, я звонил», — подчеркнул Слуцкий.

В июле 2015 года Аршавин покинул «Зенит» и продолжил карьеру в «Кубани». Футболист провел за команду 9 матчей, не отличился результативными действиями и перешел в казахстанский «Кайрат» в марте 2016 года.

Во время выпуска FONtour Слуцкий также получил возможность потренировать Аршавина. Бывший футболист «Арсенала» принял участие в матче любительской команды в Англии.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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