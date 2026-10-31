Слуцкий рассказал, что в 2015 году обсуждал с Аршавиным переход в ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что в 2015 году обсуждал с Андреем Аршавиным возможный переход футболиста в московский клуб.
Об этом он сообщил в тревел-шоу FONtour, во время которого вместе с Аршавиным посетил английский Халл.
«Один раз я звонил, будучи главным тренером ЦСКА, Андрею Сергеевичу, и мы обсуждали его вероятный вариант перехода к нам. Ты помнишь, да, эту историю?» — обратился Слуцкий к Аршавину.
«2015 год, когда я перешел из «Зенита» в «Кубань», — ответил бывший футболист сборной России.
«К сожалению, не сложилось. Мне кажется, там и ЦСКА побоялся взять игрока «Зенита», тем более не просто игрока, а суперлегенду. И «Зенит», наверное, был бы не очень доволен. Одно дело — Андрей Сергеевич перешел в «Кубань», как-то это не так резонансно, а другое дело — в ЦСКА», — добавил Слуцкий.
Аршавин отметил, что потенциальный переход не был близок к осуществлению.
«Здесь нет какой-то сенсации. Это было настолько далеко...», — сказал Аршавин.
«Но разговор такой точно был. Да, я звонил», — подчеркнул Слуцкий.
В июле 2015 года Аршавин покинул «Зенит» и продолжил карьеру в «Кубани». Футболист провел за команду 9 матчей, не отличился результативными действиями и перешел в казахстанский «Кайрат» в марте 2016 года.
Во время выпуска FONtour Слуцкий также получил возможность потренировать Аршавина. Бывший футболист «Арсенала» принял участие в матче любительской команды в Англии.
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9
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11
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12
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|15-21
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13
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14
|Ахмат
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|15-17
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15
|Родина
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|13-27
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16
|Факел
|13
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|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
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|15:15
|Динамо Мх – Ростов
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|1.11
|17:30
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|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
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|2.11
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|Крылья Советов – Зенит
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
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Педро
Зенит
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Маркиньос
Спартак
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
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Рубин
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