Слуцкий рассказал, что в 2015 году обсуждал с Аршавиным переход в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что в 2015 году обсуждал с Андреем Аршавиным возможный переход футболиста в московский клуб.

Об этом он сообщил в тревел-шоу FONtour, во время которого вместе с Аршавиным посетил английский Халл.

«Один раз я звонил, будучи главным тренером ЦСКА, Андрею Сергеевичу, и мы обсуждали его вероятный вариант перехода к нам. Ты помнишь, да, эту историю?» — обратился Слуцкий к Аршавину.

«2015 год, когда я перешел из «Зенита» в «Кубань», — ответил бывший футболист сборной России.

«К сожалению, не сложилось. Мне кажется, там и ЦСКА побоялся взять игрока «Зенита», тем более не просто игрока, а суперлегенду. И «Зенит», наверное, был бы не очень доволен. Одно дело — Андрей Сергеевич перешел в «Кубань», как-то это не так резонансно, а другое дело — в ЦСКА», — добавил Слуцкий.

Аршавин отметил, что потенциальный переход не был близок к осуществлению.

«Здесь нет какой-то сенсации. Это было настолько далеко...», — сказал Аршавин.

«Но разговор такой точно был. Да, я звонил», — подчеркнул Слуцкий.

В июле 2015 года Аршавин покинул «Зенит» и продолжил карьеру в «Кубани». Футболист провел за команду 9 матчей, не отличился результативными действиями и перешел в казахстанский «Кайрат» в марте 2016 года.

Во время выпуска FONtour Слуцкий также получил возможность потренировать Аршавина. Бывший футболист «Арсенала» принял участие в матче любительской команды в Англии.