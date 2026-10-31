ЭСК: Прокопов правильно не назначил пенальти в ворота «Балтики» в игре с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия на заседании 28 октября рассмотрела один момент матча 12-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Балтика» (1:1) по обращению краснодарской команды, информирует пресс-служба РФС.

Члены ЭСК единогласно назвали правильным решение главного арбитра Андрея Прокопова не назначать пенальти в ворота «Балтики» на 84-й минуте.

Мотивировка ЭСК: Андрей Мендель не нарушает правила в единоборстве за мяч с Магомедом Оздоевым. Игрок «Краснодара» начал движение ногой для нанесения удара по воротам, в момент удара произошел контакт с соперником, который не оказал очевидного влияния на действия нападающего и не помешал ему выполнить удар. ВАР проанализировал эпизод и правильно подтвердил решение арбитра продолжить игру.

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