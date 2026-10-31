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Судейство

ЭСК: Прокопов правильно не назначил пенальти в ворота «Балтики» в игре с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия на заседании 28 октября рассмотрела один момент матча 12-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Балтика» (1:1) по обращению краснодарской команды, информирует пресс-служба РФС.

Члены ЭСК единогласно назвали правильным решение главного арбитра Андрея Прокопова не назначать пенальти в ворота «Балтики» на 84-й минуте.

Мотивировка ЭСК: Андрей Мендель не нарушает правила в единоборстве за мяч с Магомедом Оздоевым. Игрок «Краснодара» начал движение ногой для нанесения удара по воротам, в момент удара произошел контакт с соперником, который не оказал очевидного влияния на действия нападающего и не помешал ему выполнить удар. ВАР проанализировал эпизод и правильно подтвердил решение арбитра продолжить игру.

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Источник: РФС
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Магомед Оздоев
ФК Балтика
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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