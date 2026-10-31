Вратарь «Динамо» Лунев пропустит матч с «Ахматом» из-за болезни

Как стало известно «СЭ», голкипер «Динамо» Андрей Лунев пропустит матч 13-го тура РПЛ с «Ахматом» из-за болезни.

34-летний голкипер не попал в заявку на игру. В основном составе у бело-голубых выйдет Курбан Расулов.

Лунев выступает за «Динамо» с июля 2024 года. В сезоне-2026/27 голкипер провел 6 матчей за московскую команду, пропустил 4 гола и отыграл 4 встречи на ноль.

Матч «Динамо» — «Ахмат» пройдет в субботу, 31 октября и начнется в 17.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.