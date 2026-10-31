«Динамо» — «Ахмат»: Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество команды в матче 13-го тура чемпионата России с «Ахматом» — 2:0. На 77-й минуте форвард забил ударом в ближний угол после передачи полузащитника Даниила Фомина.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

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