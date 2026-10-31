«Динамо» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Ахматом» в 13-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Динамо»: Расулов, Рубенс, Дэвид, Фернандес, Касерес, Глебов, Фомин, Артур, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Скопинцев, Миранчук, Гутьеррес, Сергеев, Осипенко, Зайдензаль, Маринкин, Казимир, Окишор.

«Ахмат»: Ульянов, Сидоров, Ибишев, Цаке, Адамов, Сидибе, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Самородов, Конате.

Запасные: Мицаев, Богосавац, Кистенев, Гаджиев, Эльбердов, Максути, Мелкадзе, Касаджиков, Щетинин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

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