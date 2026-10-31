Пивоваров о победе «Динамо» над «Ахматом»: «Было явное преимущество. Забили не столько, сколько могли»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подвел итоги матча против «Ахмата» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

«Победа. Боремся за самые высокие места, у нас было явное преимущество. Высокий показатель хG, но забили не столько, сколько могли. Даня Фомин и Костя Тюкавин отличились — это приятно. Работа Карасева? Не буду ее оценивать. У нас идет рабочий процесс, был неудачный результат с «Акроном». Все серии заканчиваются. Побеждают те, кто тренируется и работает. Игра Гутьерреса и Казимира? Они уже не совсем новички. Оба адаптировались и проявляют свои качества.

Допуск российских сборных и клубов на международные турниры? Не ко мне. Мне бы очень хотелось, чтобы мы вернулись на международную арену в каком-то качестве», — сказал Пивоваров.

С 28 очками «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

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