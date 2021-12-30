Широков считает, что Дзюба способен вернуться в сборную в качестве игрока «Зенита»
13:56
Экс-футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о слухах об уходе Дзюбы из стана питерцев.
«Почему Дзюба не может проявить себя в «Зените»? Я думаю, Артем сам решит, стоит ли ему уходить из клуба. Если говорить конкретно о сборной, не вижу никаких проблем попасть в основной состав на стыковые матчи, являясь игроком «Зенита». А нужно ли ему уходить в другой клуб, Дзюба разберется и без меня», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 24 матчах «Зенита», на его счету 10 голов и 9 результативных передач. Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин может продолжить карьеру в «Рубине».
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