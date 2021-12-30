Романцев: «Удивляет, что наши ведущие команды возглавляют помощники именитых тренеров»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в рубрике «СЭ» «Спросите у Романцева» высказался о назначении на пост главного тренера красно-белых итальянца Паоло Ваноли.

«Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Сейчас даже сторожем без приличного резюме не устроишься (смеется). Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера. Вы можете возразить, вспомнив успех в «Спартаке» Карреры. Но это скорее исключение из правил.

Как я отношусь к заявлению Юрана, который готов возглавить «Спартак»? С уважением. А почему нет? Сергей не один год верой и правдой служил «Спартаку», всегда следовал его традициям. К тому же он успел уже пройти через многое в тренерском деле. Всегда говорил и еще раз повторю — нашу команду должен возглавлять только спартаковец!"