Романцев: «То, что Черчесов возглавил «Ференцварош», означает: он уже тренер с авторитетом»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в рубрике «СЭ» «Спросите у Романцева» высказался о назначении бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова на аналогичный пост в венгерском «Ференцвароше».

«Признаюсь, это решение Станислава меня немного удивило, — отметил Романцев. — Обычно его приглашали в команды, которые требовалось ставить на ноги. А «Ференцварош» — крепкий клуб с определенной репутацией в Европе. Значит, Черчесов — уже тренер с авторитетом. И его решение поработать в Венгрии, как считают некоторые, это вовсе не шаг назад, а новый вызов. Так что искренне желаю ему успехов на новом месте».