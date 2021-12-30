Романцев: «То, что Черчесов возглавил «Ференцварош», означает: он уже тренер с авторитетом»
14:05
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в рубрике «СЭ» «Спросите у Романцева» высказался о назначении бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова на аналогичный пост в венгерском «Ференцвароше».
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«Признаюсь, это решение Станислава меня немного удивило, — отметил Романцев. — Обычно его приглашали в команды, которые требовалось ставить на ноги. А «Ференцварош» — крепкий клуб с определенной репутацией в Европе. Значит, Черчесов — уже тренер с авторитетом. И его решение поработать в Венгрии, как считают некоторые, это вовсе не шаг назад, а новый вызов. Так что искренне желаю ему успехов на новом месте».
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