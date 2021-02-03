Широков предложил сократить количество клубов в РПЛ на определенное время

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал в беседе с «СЭ» возможность смены формата Тинькофф РПЛ.

Ранее, 3 февраля, президент РФС Александр Дюков в эксклюзивном интервью «СЭ» выступил против сокращения РПЛ. Он заявил, что менять нужно не количество участников, а формат турнира.

— У нас уже одна команда близка к снятию, а еще три висят на волоске. У нас нет 16 экономически стабильных клубов. Не надо рассказывать сказки, что если вместо «Тамбова» зайдет кто-то другой условный, то не будет такой же истории. Нужно вложиться в инфраструктуру, чтобы входящие клубы были в этом плане готовы играть. А также готовы в экономическом плане.

Считаю, ничего страшного не произойдет, если мы сократим количество клубов на какое-то время. В то же время мы дадим возможность ФНЛ и нижней части РПЛ, которая по итогу сокращения уйдет, развиться экономически и инфраструктурно. После этого можно будет вернуться к увеличению число участников до 16 клубов. Пока лучше сократить и, возможно, перейти в формат плей-офф. Чем больше хороших команд будет играть, тем интереснее зрителям, — сказал Широков.

(Данил Алешин)