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«Ростов» подписал 18-летнего нападающего из академии «Локомотива»

15:29
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«Ростов» объявил о переходе в команду нападающего «Локомотива» Максима Турищева.

В заявлении на официальном сайте клуба сообщается, что 18-летний россиянин подписал контракт на 4,5 года.

Турищев — воспитанник «Локомотива». Форвард стал лучшим бомбардиром железнодорожников в прошлом сезоне Юношеской футбольной лиги, забив 8 голов в 10 матчах. Футболист ни разу не появлялся на поле в составе основной команды «Локомотива».

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14173

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