«Ростов» подписал 18-летнего нападающего из академии «Локомотива»
15:29
«Ростов» объявил о переходе в команду нападающего «Локомотива» Максима Турищева.
В заявлении на официальном сайте клуба сообщается, что 18-летний россиянин подписал контракт на 4,5 года.
Турищев — воспитанник «Локомотива». Форвард стал лучшим бомбардиром железнодорожников в прошлом сезоне Юношеской футбольной лиги, забив 8 голов в 10 матчах. Футболист ни разу не появлялся на поле в составе основной команды «Локомотива».
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