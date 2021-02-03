«Ростов» подписал 18-летнего нападающего из академии «Локомотива»

«Ростов» объявил о переходе в команду нападающего «Локомотива» Максима Турищева.

В заявлении на официальном сайте клуба сообщается, что 18-летний россиянин подписал контракт на 4,5 года.

Турищев — воспитанник «Локомотива». Форвард стал лучшим бомбардиром железнодорожников в прошлом сезоне Юношеской футбольной лиги, забив 8 голов в 10 матчах. Футболист ни разу не появлялся на поле в составе основной команды «Локомотива».