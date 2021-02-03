«Химки» прошли лицензирование для выступления в новом сезоне РПЛ

«Химки» прошел лицензирование в Российском футбольном союзе (РФС) на сезон-2021/22. Об этом 3 февраля сообщил директор службы коммуникаций РФС Кирилл Мельников.

«РФС выдал лицензию «Химкам» и определил действия клуба по выполнению требований по замене юрлица участника соревнований для завершении этой процедуры на одном из заседаний исполкома или бюро исполкома РФС», — цитирует ТАСС Мельникова.

«Химки» выступают в РПЛ впервые с сезона-2009. После 19 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице. В 20-м туре химчане 27 февраля дома сыграют с «Уфой».