РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Химки» прошли лицензирование для выступления в новом сезоне РПЛ

15:57
Теги:

«Химки» прошел лицензирование в Российском футбольном союзе (РФС) на сезон-2021/22. Об этом 3 февраля сообщил директор службы коммуникаций РФС Кирилл Мельников.

«РФС выдал лицензию «Химкам» и определил действия клуба по выполнению требований по замене юрлица участника соревнований для завершении этой процедуры на одном из заседаний исполкома или бюро исполкома РФС», — цитирует ТАСС Мельникова.

«Химки» выступают в РПЛ впервые с сезона-2009. После 19 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице. В 20-м туре химчане 27 февраля дома сыграют с «Уфой».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10614771

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир