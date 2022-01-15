Бохинен поделился впечатлениями от первых дней сборов ЦСКА в Кампоаморе

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился впечатлениями от первых дней работы на зимних сборах красно-синих в Кампоаморе (Испания).

«Я хорошо отдохнул, на Рождество побыл с семьей. С отцом во время каникул мы постоянно общались о футболе и не только — впрочем, то же самое происходит и в сезоне. Потом поехал на Маврикий с девушкой и провел там десять дней. Восстанавливался, выполнял необходимые физические упражнения, чтобы подойти к сборам в хорошем состоянии — благо, инфраструктурные возможности для этого были. Понимал, что должен быть готов к серьезным нагрузкам в Кампоаморе, поэтому немало времени провел в тренажерке.



Здесь, на сборах из-за небольшого дискомфорта день или два я выполнял не все упражнения, оставаясь при этом в общей группе. План таков, что завтра возвращаюсь к полноценным нагрузкам. Врачи, реабилитологи все контролируют, я сам чувствую, что нахожусь в неплохой форме, и мое тело готово. В Кампоаморе мне нравится все, но в первые дни очень мало солнца. Надеюсь что эта маленькая проблема тоже устранится уже завтра», — приводит пресс-служба армейцев слова Бохинена.

В сезоне-2021/22 Бохинен принял участие в 10 матчах ЦСКА, на его счету 2 гола.