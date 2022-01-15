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Бохинен поделился впечатлениями от первых дней сборов ЦСКА в Кампоаморе

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился впечатлениями от первых дней работы на зимних сборах красно-синих в Кампоаморе (Испания).

«Я хорошо отдохнул, на Рождество побыл с семьей. С отцом во время каникул мы постоянно общались о футболе и не только — впрочем, то же самое происходит и в сезоне. Потом поехал на Маврикий с девушкой и провел там десять дней. Восстанавливался, выполнял необходимые физические упражнения, чтобы подойти к сборам в хорошем состоянии — благо, инфраструктурные возможности для этого были. Понимал, что должен быть готов к серьезным нагрузкам в Кампоаморе, поэтому немало времени провел в тренажерке.

Здесь, на сборах из-за небольшого дискомфорта день или два я выполнял не все упражнения, оставаясь при этом в общей группе. План таков, что завтра возвращаюсь к полноценным нагрузкам. Врачи, реабилитологи все контролируют, я сам чувствую, что нахожусь в неплохой форме, и мое тело готово. В Кампоаморе мне нравится все, но в первые дни очень мало солнца. Надеюсь что эта маленькая проблема тоже устранится уже завтра», — приводит пресс-служба армейцев слова Бохинена.

В сезоне-2021/22 Бохинен принял участие в 10 матчах ЦСКА, на его счету 2 гола.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/armeytsy-v-kampoamore-novosti-dnya/

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1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
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Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
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Аталанта
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Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Эмиль Бохинен
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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