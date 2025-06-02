Кисляк: «Не сравниваю себя с кем-то. Батраков тоже провел хороший сезон»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сравнении с игроком «Локомотива» Алексеем Батраковым.

— Дивеев сказал, что ты принес пользы больше, чем Батраков.

— Не сравниваю себя с кем-то. Только с самим собой. Леша провел хороший сезон. Сколько я прибавил? В этом сезоне сыграл больше матчей, чем в прошлом.

В текущем сезоне 19-летний Кисляк провел 35 матчей в составе ЦСКА во всех турнирах, где сумел отличиться 4 голами и 1 результативной передачей.