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Сегодня, 16:53

«Может, «Зенит» завтра придет...». Шатов — о своем будущем

Шатов заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Урала» Олег Шатов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:2) отметил, что пока не знает, где продолжит карьеру. По его словам, нужно дождаться окончания чемпионата.

— Есть ли у вас желание остаться в «Урале»?

— Не знаю. Может, «Зенит» завтра придет и скажет: «Олег, приходи, подвигаешься». Шучу. Три тура осталось, я сыграю, потом уже будет информация. Никто не знает, какой будет чемпионат, где будет проходить, что с нами будет, куда мы будем двигаться. Что сейчас говорить, когда все находятся в полном неведении ситуации.

Может, Вы у футболистов больше не будете брать интервью, может, футбол в России вообще закончится. Шучу. Бывают разные ситуации. Давайте дождемся окончания чемпионата, получим точную информацию, когда уже будет точно известно, что решат высшие инстанции. Тогда будем уже принимать какие-то решения.

По будущему ничего не знаю. У меня осталось 3 игры, в конце мая заканчивается контракт. Может быть, опять поеду за «Алгоритм» играть! Хочу ли остаться? Как видите, играю последние игры. Косточки перемещаются по футбольному полю. С Григорием Викторовичем Ивановым даже договариваться не надо — друг на друга посмотрели и пожали руки. Посмотрим. Сейчас есть задача, ее надо выполнять. Карьеру я не завершал, а приостанавливал, потому что у меня были проблемы и психологические, и со здоровьем. А психологическое состояние еще важнее травм. Нужно было привести себя в порядок.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Олег Шатов
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Уфа

 17
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

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Крылья Советов

 7
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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 14 1 4
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Горан Чаушич

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 21 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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