Полузащитник «Урала» Олег Шатов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:2) отметил, что пока не знает, где продолжит карьеру. По его словам, нужно дождаться окончания чемпионата.

— Есть ли у вас желание остаться в «Урале»?

— Не знаю. Может, «Зенит» завтра придет и скажет: «Олег, приходи, подвигаешься». Шучу. Три тура осталось, я сыграю, потом уже будет информация. Никто не знает, какой будет чемпионат, где будет проходить, что с нами будет, куда мы будем двигаться. Что сейчас говорить, когда все находятся в полном неведении ситуации.

Может, Вы у футболистов больше не будете брать интервью, может, футбол в России вообще закончится. Шучу. Бывают разные ситуации. Давайте дождемся окончания чемпионата, получим точную информацию, когда уже будет точно известно, что решат высшие инстанции. Тогда будем уже принимать какие-то решения.

По будущему ничего не знаю. У меня осталось 3 игры, в конце мая заканчивается контракт. Может быть, опять поеду за «Алгоритм» играть! Хочу ли остаться? Как видите, играю последние игры. Косточки перемещаются по футбольному полю. С Григорием Викторовичем Ивановым даже договариваться не надо — друг на друга посмотрели и пожали руки. Посмотрим. Сейчас есть задача, ее надо выполнять. Карьеру я не завершал, а приостанавливал, потому что у меня были проблемы и психологические, и со здоровьем. А психологическое состояние еще важнее травм. Нужно было привести себя в порядок.