«Краснодар» — «Ростов»: хозяева вышли вперед после автогола

«Краснодар» вышел вперед в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». На 17-й минуте гол в свои ворота забил Игорь Калини. Счет стал 2:1.