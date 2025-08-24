«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграют в чемпионате России 24 августа

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграют в 6-м туре чемпионата России в воскресенье, 24 августа. Матч на «Самара Арене» в Самаре начнется в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

24 августа 2025, 15:00. Самара Арена (Самара)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 14.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Краснодар» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

После пяти туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают шестое место с 8 очками, предыдущим соперником самарцев был «Ахмат» (1:3). У «Краснодара» — 12 очков и вторая строчка, в предыдущем туре «быки» выиграли у «Сочи» (5:1).