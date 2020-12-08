«Спартак» может объявить об уходе Газизова уже в ближайшее время

Как стало известно «СЭ», красно-белые могут официально объявить об уходе генерального директора Шамиля Газизова уже сегодня или завтра. 52-летний специалист должен встретиться с владельцем клуба Леонидом Федуном.

Не исключено, что по итогам разговора будет принято именно такое решение, хотя изначально речь шла о том, что Газизов доработает до матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом», который пройдет 16 декабря.

При этом вопрос, кто станет исполнять обязанности гендиректора в случае отставки Газизова, пока окончательно не решен.

При этом вопрос, кто станет исполнять обязанности гендиректора в случае отставки Газизова, пока окончательно не решен.

Менеджер получил назначение в июле этого года, до переезда в Москву он восемь лет руководил «Уфой».

«Спартак» занимает второе место в Тинькофф РПЛ-2020/21, набрав после 17-ти туров 35 очков.

(Вячеслав Короткин)