Моуринью прав, обвиняя тех, кто выбрал бригаду арбитров на дерби «Реала» и «Атлетико»
Фол корейца
Пойду не в хронологическом порядке. Начну с того эпизода, который требует дополнительного пояснения, а не исключительно оценки решения рефери. На 45-й минуте матча 7-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» (2:1) при счете 0:0 судья Мигель Анхель Ортис Ариас не применил никаких дисциплинарных санкций к игроку хозяев Ли Кан Ину, который нарушил правила в борьбе с Федерико Вальверде.
Видеоассистенты Даниэль Хесус Трухильо Суарес и Алехандро Муньис Руис не могли вмешаться в действия судьи и предложить ему посмотреть видеозапись эпизода на мониторе у поля. Почему? Потому что игроки «Реала» фактически моментально выполнили штрафной удар и ввели мяч в игру.
Согласно протоколу ВАР, если игра была остановлена и возобновлена, нельзя произвести видеопросмотр, за исключением случая ошибочной идентификации сфолившего футболиста или возможного нарушения, наказуемого удалением, связанного с агрессивным поведением, плевком, укусом или крайне оскорбительным, обидным и/или нецензурным действием (-ями). А в случае с Ли Кан Ином можно было вести речь об удалении за серьезное нарушение правил, но не об агрессии.
Таким образом, своим быстрым розыгрышем штрафного футболисты «Реала», как это ни парадоксально, фактически лишили видеоассистентов возможности вернуться к эпизоду и рекомендовать удаление. И, конечно, виноват сам судья Ортис Ариас, который не показал корейцу хотя бы желтую карточку.
Хотя в том моменте были основания говорить об удалении: Ли Кан Ин не играл в мяч и шипами попал в область голеностопа опорной ноги соперника, которая уже вставала на газон. Но у видеоассистентов практически не оказалось времени, чтобы сообщить арбитру о проверке и попросить его задержать возобновление матча.
Жозе Моуринью, который обвиняет рефери в незнании правил, нужно обратить внимание на два аспекта. Мадридцам самим нужно знать правила и уметь использовать их с выгодой для себя. Не торопитесь, подождите, дайте сказать хотя бы слово видеоассистентам — глядишь, итогом стало бы удаление корейца. Поспешили, быстро разыграли — виноваты сами. Второе, не знаю, почему испанские судьи настолько терпимы к Джуду Беллингему, регулярно оскорбляющему их на английском языке. Так не раз случалось в предыдущих чемпионатах, так было и в субботу.
Нарушение правил Ромеро
На 36-й минуте Ортис Ариас неверно определил, кто нарушил правила в единоборстве Беллингема и Кристиана Ромеро. После продолжительной паузы на 37-й минуте рефери показал желтую карточку английскому легионеру «Реала». Но уже вскоре в действия арбитра вмешались его видеоассистенты.
Они предложили Ортису Ариасу посмотреть повторы и еще раз оценить эпизод на предмет отмены предупреждения Беллингема и показа красной карточки Ромеро. На повторах действительно сразу было видно, что рефери неверно определил сфолившего. Но пригласили его к монитору не из-за ошибочной идентификации игрока: ВАР Трухильо Суарес, если верить графике, вел речь именно об удалении футболиста «Атлетико».
На 38-й минуте судья отменил предупреждение англичанина и наказал аргентинца. Но только желтой карточкой. Очевидно, что решение спорное. Многие эксперты в Испании высказались за удаление и в данном моменте.
Интересно, что после игры появилась иная информация о вмешательстве Трухильо Суареса. По данным Cadena SER, судейский комитет уверен, что ВАР пригласил судью к монитору именно из-за ошибочной идентификации того, кто совершил фол, а не для проверки возможной красной карточки. Тогда причина неудаления понятна: Ортис Ариас в итоге лишь правильно выбрал наказуемого игрока.
То есть объяснение комитета не совпадает с информацией, которую зрителям дали непосредственно во время матча. В общем, чтобы разобраться во всем, нужна аудиозапись переговоров судьи с видеоассистентами.
Красная Хейсена
На 49-й минуте Ортис Ариас неверно выбрал дисциплинарную санкцию, которую он применил к защитнику Дину Хейсену. Тот, не пытаясь сыграть в мяч, задержал Джулиано Симеоне и лишил его явной возможности забить гол. Рефери находился в хорошей позиции — странно, что он сам сразу не удалил игрока «Реала».
Еще одно ВАР-вмешательство в этом матче привело к справедливому решению: желтая карточка была заменена на красную, Хейсену пришлось покинуть поле.
Выбор начальников
Судейский комитет Королевской федерации футбола Испании точно окажется под огнем критики. Начальники рискнули, назначив на дерби Ортиса Ариаса, и эксперимент не удался. Хотя мадридец сравнительно опытный рефери, но, возможно, опыта вот таких взрывоопасных встреч ему не хватало. И матч «Реала» он судил в лиге впервые.
В мире футбола, критикуя арбитров, нечасто в первую очередь говорят о выборе рефери. А ведь именно, вероятно, он стал первопричиной всех бед. Статусный и потенциально конфликтный матч, Ортис Ариас впервые попал «под» «Реал», решение судейских чиновников оказалось ошибочным. Значит, надо в первую очередь спрашивать с них?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|7
|0
|0
|31-7
|21
|
2
|Атлетико
|7
|5
|1
|1
|16-7
|16
|
3
|Бетис
|7
|5
|1
|1
|9-7
|16
|
4
|Реал
|7
|5
|0
|2
|18-8
|15
|
5
|Севилья
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|
6
|Алавес
|7
|3
|2
|2
|11-6
|11
|
7
|Депортиво
|7
|2
|4
|1
|10-8
|10
|
8
|Реал Сосьедад
|7
|3
|1
|3
|9-13
|10
|
9
|Вильярреал
|7
|2
|2
|3
|13-12
|8
|
10
|Атлетик
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Хетафе
|7
|2
|2
|3
|4-7
|8
|
12
|Р. Вальекано
|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
13
|Осасуна
|7
|2
|2
|3
|6-13
|8
|
14
|Сельта
|7
|1
|4
|2
|8-6
|7
|
15
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|10-10
|7
|
16
|Расинг
|7
|2
|1
|4
|11-21
|7
|
17
|Леванте
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
18
|Эльче
|7
|1
|2
|4
|11-17
|5
|
19
|Валенсия
|7
|1
|1
|5
|4-13
|4
|
20
|Малага
|7
|0
|3
|4
|3-12
|3
|11.10
|00:00
|Алавес – Атлетико
|- : -
|11.10
|00:00
|Барселона – Хетафе
|- : -
|11.10
|00:00
|Бетис – Осасуна
|- : -
|11.10
|00:00
|Эльче – Сельта
|- : -
|11.10
|00:00
|Леванте – Севилья
|- : -
|11.10
|00:00
|Малага – Эспаньол
|- : -
|11.10
|00:00
|Расинг – Валенсия
|- : -
|11.10
|00:00
|Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|11.10
|00:00
|Реал – Вильярреал
|- : -
|11.10
|00:00
|Реал Сосьедад – Депортиво
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Джоб Очинг
Реал Сосьедад
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Фредерико Редондо
Эльче
|5
|1
|1