Моуринью прав, обвиняя тех, кто выбрал бригаду арбитров на дерби «Реала» и «Атлетико»

Не впервые после игры чемпионата Испании с участием «Королевского клуба» разгорелся огромный судейский скандал. В этот раз тренер и футболисты считают, что с ними обошлись несправедливо в мадридском дерби.

Чемпионат Испании. Ла лига. 7-й тур.

20 сентября, 17:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

Фол корейца

Пойду не в хронологическом порядке. Начну с того эпизода, который требует дополнительного пояснения, а не исключительно оценки решения рефери. На 45-й минуте матча 7-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» (2:1) при счете 0:0 судья Мигель Анхель Ортис Ариас не применил никаких дисциплинарных санкций к игроку хозяев Ли Кан Ину, который нарушил правила в борьбе с Федерико Вальверде.

Видеоассистенты Даниэль Хесус Трухильо Суарес и Алехандро Муньис Руис не могли вмешаться в действия судьи и предложить ему посмотреть видеозапись эпизода на мониторе у поля. Почему? Потому что игроки «Реала» фактически моментально выполнили штрафной удар и ввели мяч в игру.

Согласно протоколу ВАР, если игра была остановлена и возобновлена, нельзя произвести видеопросмотр, за исключением случая ошибочной идентификации сфолившего футболиста или возможного нарушения, наказуемого удалением, связанного с агрессивным поведением, плевком, укусом или крайне оскорбительным, обидным и/или нецензурным действием (-ями). А в случае с Ли Кан Ином можно было вести речь об удалении за серьезное нарушение правил, но не об агрессии.

Фото Скриншот с видео.

Таким образом, своим быстрым розыгрышем штрафного футболисты «Реала», как это ни парадоксально, фактически лишили видеоассистентов возможности вернуться к эпизоду и рекомендовать удаление. И, конечно, виноват сам судья Ортис Ариас, который не показал корейцу хотя бы желтую карточку.

Хотя в том моменте были основания говорить об удалении: Ли Кан Ин не играл в мяч и шипами попал в область голеностопа опорной ноги соперника, которая уже вставала на газон. Но у видеоассистентов практически не оказалось времени, чтобы сообщить арбитру о проверке и попросить его задержать возобновление матча.

Жозе Моуринью, который обвиняет рефери в незнании правил, нужно обратить внимание на два аспекта. Мадридцам самим нужно знать правила и уметь использовать их с выгодой для себя. Не торопитесь, подождите, дайте сказать хотя бы слово видеоассистентам — глядишь, итогом стало бы удаление корейца. Поспешили, быстро разыграли — виноваты сами. Второе, не знаю, почему испанские судьи настолько терпимы к Джуду Беллингему, регулярно оскорбляющему их на английском языке. Так не раз случалось в предыдущих чемпионатах, так было и в субботу.

Фото Скриншот трансляции

Нарушение правил Ромеро

На 36-й минуте Ортис Ариас неверно определил, кто нарушил правила в единоборстве Беллингема и Кристиана Ромеро. После продолжительной паузы на 37-й минуте рефери показал желтую карточку английскому легионеру «Реала». Но уже вскоре в действия арбитра вмешались его видеоассистенты.

Они предложили Ортису Ариасу посмотреть повторы и еще раз оценить эпизод на предмет отмены предупреждения Беллингема и показа красной карточки Ромеро. На повторах действительно сразу было видно, что рефери неверно определил сфолившего. Но пригласили его к монитору не из-за ошибочной идентификации игрока: ВАР Трухильо Суарес, если верить графике, вел речь именно об удалении футболиста «Атлетико».

Фото Скриншот трансляции

На 38-й минуте судья отменил предупреждение англичанина и наказал аргентинца. Но только желтой карточкой. Очевидно, что решение спорное. Многие эксперты в Испании высказались за удаление и в данном моменте.

Интересно, что после игры появилась иная информация о вмешательстве Трухильо Суареса. По данным Cadena SER, судейский комитет уверен, что ВАР пригласил судью к монитору именно из-за ошибочной идентификации того, кто совершил фол, а не для проверки возможной красной карточки. Тогда причина неудаления понятна: Ортис Ариас в итоге лишь правильно выбрал наказуемого игрока.

То есть объяснение комитета не совпадает с информацией, которую зрителям дали непосредственно во время матча. В общем, чтобы разобраться во всем, нужна аудиозапись переговоров судьи с видеоассистентами.

Красная Хейсена

На 49-й минуте Ортис Ариас неверно выбрал дисциплинарную санкцию, которую он применил к защитнику Дину Хейсену. Тот, не пытаясь сыграть в мяч, задержал Джулиано Симеоне и лишил его явной возможности забить гол. Рефери находился в хорошей позиции — странно, что он сам сразу не удалил игрока «Реала».

Еще одно ВАР-вмешательство в этом матче привело к справедливому решению: желтая карточка была заменена на красную, Хейсену пришлось покинуть поле.

Выбор начальников

Судейский комитет Королевской федерации футбола Испании точно окажется под огнем критики. Начальники рискнули, назначив на дерби Ортиса Ариаса, и эксперимент не удался. Хотя мадридец сравнительно опытный рефери, но, возможно, опыта вот таких взрывоопасных встреч ему не хватало. И матч «Реала» он судил в лиге впервые.

В мире футбола, критикуя арбитров, нечасто в первую очередь говорят о выборе рефери. А ведь именно, вероятно, он стал первопричиной всех бед. Статусный и потенциально конфликтный матч, Ортис Ариас впервые попал «под» «Реал», решение судейских чиновников оказалось ошибочным. Значит, надо в первую очередь спрашивать с них?