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Атлетико — Реал: счет и обзор судейства игры 7-го тура Ла лиги 20 сентября 2026, удаление Хейсена, мнение Александра Боброва

Судейство

Моуринью прав, обвиняя тех, кто выбрал бригаду арбитров на дерби «Реала» и «Атлетико»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Global Look Press
Не впервые после игры чемпионата Испании с участием «Королевского клуба» разгорелся огромный судейский скандал. В этот раз тренер и футболисты считают, что с ними обошлись несправедливо в мадридском дерби.
Чемпионат Испании. Ла лига. 7-й тур.
20 сентября, 17:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Реал

Фол корейца

Пойду не в хронологическом порядке. Начну с того эпизода, который требует дополнительного пояснения, а не исключительно оценки решения рефери. На 45-й минуте матча 7-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» (2:1) при счете 0:0 судья Мигель Анхель Ортис Ариас не применил никаких дисциплинарных санкций к игроку хозяев Ли Кан Ину, который нарушил правила в борьбе с Федерико Вальверде.

Видеоассистенты Даниэль Хесус Трухильо Суарес и Алехандро Муньис Руис не могли вмешаться в действия судьи и предложить ему посмотреть видеозапись эпизода на мониторе у поля. Почему? Потому что игроки «Реала» фактически моментально выполнили штрафной удар и ввели мяч в игру.

Согласно протоколу ВАР, если игра была остановлена и возобновлена, нельзя произвести видеопросмотр, за исключением случая ошибочной идентификации сфолившего футболиста или возможного нарушения, наказуемого удалением, связанного с агрессивным поведением, плевком, укусом или крайне оскорбительным, обидным и/или нецензурным действием (-ями). А в случае с Ли Кан Ином можно было вести речь об удалении за серьезное нарушение правил, но не об агрессии.

Фото Скриншот с видео.

Таким образом, своим быстрым розыгрышем штрафного футболисты «Реала», как это ни парадоксально, фактически лишили видеоассистентов возможности вернуться к эпизоду и рекомендовать удаление. И, конечно, виноват сам судья Ортис Ариас, который не показал корейцу хотя бы желтую карточку.

Хотя в том моменте были основания говорить об удалении: Ли Кан Ин не играл в мяч и шипами попал в область голеностопа опорной ноги соперника, которая уже вставала на газон. Но у видеоассистентов практически не оказалось времени, чтобы сообщить арбитру о проверке и попросить его задержать возобновление матча.

Жозе Моуринью, который обвиняет рефери в незнании правил, нужно обратить внимание на два аспекта. Мадридцам самим нужно знать правила и уметь использовать их с выгодой для себя. Не торопитесь, подождите, дайте сказать хотя бы слово видеоассистентам — глядишь, итогом стало бы удаление корейца. Поспешили, быстро разыграли — виноваты сами. Второе, не знаю, почему испанские судьи настолько терпимы к Джуду Беллингему, регулярно оскорбляющему их на английском языке. Так не раз случалось в предыдущих чемпионатах, так было и в субботу.

Фото Скриншот трансляции

Нарушение правил Ромеро

На 36-й минуте Ортис Ариас неверно определил, кто нарушил правила в единоборстве Беллингема и Кристиана Ромеро. После продолжительной паузы на 37-й минуте рефери показал желтую карточку английскому легионеру «Реала». Но уже вскоре в действия арбитра вмешались его видеоассистенты.

Они предложили Ортису Ариасу посмотреть повторы и еще раз оценить эпизод на предмет отмены предупреждения Беллингема и показа красной карточки Ромеро. На повторах действительно сразу было видно, что рефери неверно определил сфолившего. Но пригласили его к монитору не из-за ошибочной идентификации игрока: ВАР Трухильо Суарес, если верить графике, вел речь именно об удалении футболиста «Атлетико».

Фото Скриншот трансляции

На 38-й минуте судья отменил предупреждение англичанина и наказал аргентинца. Но только желтой карточкой. Очевидно, что решение спорное. Многие эксперты в Испании высказались за удаление и в данном моменте.

Интересно, что после игры появилась иная информация о вмешательстве Трухильо Суареса. По данным Cadena SER, судейский комитет уверен, что ВАР пригласил судью к монитору именно из-за ошибочной идентификации того, кто совершил фол, а не для проверки возможной красной карточки. Тогда причина неудаления понятна: Ортис Ариас в итоге лишь правильно выбрал наказуемого игрока.

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То есть объяснение комитета не совпадает с информацией, которую зрителям дали непосредственно во время матча. В общем, чтобы разобраться во всем, нужна аудиозапись переговоров судьи с видеоассистентами.

Красная Хейсена

На 49-й минуте Ортис Ариас неверно выбрал дисциплинарную санкцию, которую он применил к защитнику Дину Хейсену. Тот, не пытаясь сыграть в мяч, задержал Джулиано Симеоне и лишил его явной возможности забить гол. Рефери находился в хорошей позиции — странно, что он сам сразу не удалил игрока «Реала».

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Еще одно ВАР-вмешательство в этом матче привело к справедливому решению: желтая карточка была заменена на красную, Хейсену пришлось покинуть поле.

Выбор начальников

Судейский комитет Королевской федерации футбола Испании точно окажется под огнем критики. Начальники рискнули, назначив на дерби Ортиса Ариаса, и эксперимент не удался. Хотя мадридец сравнительно опытный рефери, но, возможно, опыта вот таких взрывоопасных встреч ему не хватало. И матч «Реала» он судил в лиге впервые.

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В мире футбола, критикуя арбитров, нечасто в первую очередь говорят о выборе рефери. А ведь именно, вероятно, он стал первопричиной всех бед. Статусный и потенциально конфликтный матч, Ортис Ариас впервые попал «под» «Реал», решение судейских чиновников оказалось ошибочным. Значит, надо в первую очередь спрашивать с них?

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Моуринью устроил шоу после дерби с «Атлетико»: пришел к журналистам с фото спорных эпизодов и разнес судей

Где Мбаппе, Винисиус и Джуд? «Реал» в дерби был просто пустым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Атлетико 7 5 1 1 16-7 16
3
 Бетис 7 5 1 1 9-7 16
4
 Реал 7 5 0 2 18-8 15
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 7 2 4 1 10-8 10
8
 Реал Сосьедад 7 3 1 3 9-13 10
9
 Вильярреал 7 2 2 3 13-12 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Хетафе 7 2 2 3 4-7 8
12
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
13
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
14
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
15
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
16
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
17
 Леванте 6 1 2 3 8-12 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 7 1 1 5 4-13 4
20
 Малага 7 0 3 4 3-12 3
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38 тур
11.10 00:00 Алавес – Атлетико - : -
11.10 00:00 Барселона – Хетафе - : -
11.10 00:00 Бетис – Осасуна - : -
11.10 00:00 Эльче – Сельта - : -
11.10 00:00 Леванте – Севилья - : -
11.10 00:00 Малага – Эспаньол - : -
11.10 00:00 Расинг – Валенсия - : -
11.10 00:00 Р. Вальекано – Атлетик - : -
11.10 00:00 Реал – Вильярреал - : -
11.10 00:00 Реал Сосьедад – Депортиво - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 4
Джоб Очинг
Джоб Очинг

Реал Сосьедад

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

 5 1 1
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