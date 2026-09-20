Силкин: «Нынешнее «Динамо» пока не готово к чемпионству»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» оценил игру бело-голубых в чемпионате России сезона-2026/27.

По итогам девяти туров команда Сандро Шварца с 19 очками занимает третье место в таблице.

«Я скептически воспринял идею о возвращении Шварца в «Динамо». Понимал, что уже не будет как раньше. Плюс у него были не самые удачные периоды после первого захода в «Динамо». Но то, что вижу сейчас, пока радует. Команда набрала ход, игроки приняли идеи тренера, и как следствие появился результат. Но мне кажется, надолго их не хватит. Максимум по итогу сезона «Динамо» сможет оказаться в медалях, но не более. К чемпионству они не готовы», — сказал Силкин «СЭ».

В следующем туре 9 октября после международной паузы московская команда дома сыграет с «Акроном».

(Радченко Кирилл)