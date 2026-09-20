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Артем Дзюба задумался о завершении карьеры 20 сентября 2026: слова и будущее футболиста

«Ради чего?» Артем Дзюба заявил, что склоняется к завершению карьеры

Максим Клементьев
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«Идти ковыряться где-то в командах таких... Смысл?»

Нападающий Артем Дзюба, который является свободным агентом, ответил на вопрос о своем будущем. По словам 38-летнего футболиста, он склоняется к завершению карьеры.

«50 на 50»

Несмотря на то что трансферное окно закрыто, клубы РПЛ могут заявлять игроков, находящихся в статусе свободного агента. Таковым является лучший бомбардир в истории лиги Артем Дзюба, покинувший летом «Акрон».

Форвард принял участие в шоу «Кстати», где ведущие спросили, останется ли он в профессиональном футболе.

«Не знаю, честно. Такая прострация. 50 на 50. На самом деле скорее нет, чем да. Ну ради чего? Лиги чемпионов нет. Если бы позвала какая-то сильная команда — я понимаю, что уже в своем возрасте должен где-то помогать в раздевалке, на замену выходить, — одна история. А идти ковыряться где-то в командах таких [низкого уровня]... смысл?» — ответил Дзюба.

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При этом еще в начале сентября представитель Артема Леонид Гольдман отмечал: нападающий не планирует завершать карьеру.

«Артем не хочет заканчивать и ждет предложения от клуба, который за что-то борется. Понятно, что он там не будет получать столько времени, как в клубе из второй восьмерки РПЛ, но вот есть желание напоследок побороться за трофей. И это желание нужно уважать», — говорил он «СЭ».

Времени у Дзюбы остается не так много. После закрытия трансферного окна, которое произошло в ночь с 10 на 11 сентября, клубы могут дозаявлять свободных агентов в течение двух недель. Этот срок уже подходит к концу.

Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Он точно никому не нужен»

Об уходе Дзюбы из «Акрона», где он провел два сезона и забил 18 мячей в 52 играх, стало известно в конце мая.

Артем продолжает держать себя в форме. До медиалиги он пока не добрался, но в аналогичном теннисном турнире участие этим летом принял — и даже победил: в полуфинале обыграл фигуриста Евгения Плющенко, а в финале — рэпера Obladaet.

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По словам президента РПЛ Александра Алаева, лига без Дзюбы стала слабее.

«Артем — наша звезда. Знаю, что он сейчас в теннис играет, но надеюсь, что еще вернется в футбол. Потому что его не хватает — не только с точки зрения медиа, но и с точки зрения спортивной составляющей», — говорил он в интервью «Известиям» и «СЭ».

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Артем Дзюба
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

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Динамо Мх

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П
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Маркиньос

Спартак

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