«Ради чего?» Артем Дзюба заявил, что склоняется к завершению карьеры

«Идти ковыряться где-то в командах таких... Смысл?»

Нападающий Артем Дзюба, который является свободным агентом, ответил на вопрос о своем будущем. По словам 38-летнего футболиста, он склоняется к завершению карьеры.

«50 на 50»

Несмотря на то что трансферное окно закрыто, клубы РПЛ могут заявлять игроков, находящихся в статусе свободного агента. Таковым является лучший бомбардир в истории лиги Артем Дзюба, покинувший летом «Акрон».

Форвард принял участие в шоу «Кстати», где ведущие спросили, останется ли он в профессиональном футболе.

«Не знаю, честно. Такая прострация. 50 на 50. На самом деле скорее нет, чем да. Ну ради чего? Лиги чемпионов нет. Если бы позвала какая-то сильная команда — я понимаю, что уже в своем возрасте должен где-то помогать в раздевалке, на замену выходить, — одна история. А идти ковыряться где-то в командах таких [низкого уровня]... смысл?» — ответил Дзюба.

При этом еще в начале сентября представитель Артема Леонид Гольдман отмечал: нападающий не планирует завершать карьеру.

«Артем не хочет заканчивать и ждет предложения от клуба, который за что-то борется. Понятно, что он там не будет получать столько времени, как в клубе из второй восьмерки РПЛ, но вот есть желание напоследок побороться за трофей. И это желание нужно уважать», — говорил он «СЭ».

Времени у Дзюбы остается не так много. После закрытия трансферного окна, которое произошло в ночь с 10 на 11 сентября, клубы могут дозаявлять свободных агентов в течение двух недель. Этот срок уже подходит к концу.

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Он точно никому не нужен»

Об уходе Дзюбы из «Акрона», где он провел два сезона и забил 18 мячей в 52 играх, стало известно в конце мая.

Артем продолжает держать себя в форме. До медиалиги он пока не добрался, но в аналогичном теннисном турнире участие этим летом принял — и даже победил: в полуфинале обыграл фигуриста Евгения Плющенко, а в финале — рэпера Obladaet.

По словам президента РПЛ Александра Алаева, лига без Дзюбы стала слабее.

«Артем — наша звезда. Знаю, что он сейчас в теннис играет, но надеюсь, что еще вернется в футбол. Потому что его не хватает — не только с точки зрения медиа, но и с точки зрения спортивной составляющей», — говорил он в интервью «Известиям» и «СЭ».