«Ради чего?» Артем Дзюба заявил, что склоняется к завершению карьеры
Нападающий Артем Дзюба, который является свободным агентом, ответил на вопрос о своем будущем. По словам 38-летнего футболиста, он склоняется к завершению карьеры.
«50 на 50»
Несмотря на то что трансферное окно закрыто, клубы РПЛ могут заявлять игроков, находящихся в статусе свободного агента. Таковым является лучший бомбардир в истории лиги Артем Дзюба, покинувший летом «Акрон».
Форвард принял участие в шоу «Кстати», где ведущие спросили, останется ли он в профессиональном футболе.
«Не знаю, честно. Такая прострация. 50 на 50. На самом деле скорее нет, чем да. Ну ради чего? Лиги чемпионов нет. Если бы позвала какая-то сильная команда — я понимаю, что уже в своем возрасте должен где-то помогать в раздевалке, на замену выходить, — одна история. А идти ковыряться где-то в командах таких [низкого уровня]... смысл?» — ответил Дзюба.
При этом еще в начале сентября представитель Артема Леонид Гольдман отмечал: нападающий не планирует завершать карьеру.
«Артем не хочет заканчивать и ждет предложения от клуба, который за что-то борется. Понятно, что он там не будет получать столько времени, как в клубе из второй восьмерки РПЛ, но вот есть желание напоследок побороться за трофей. И это желание нужно уважать», — говорил он «СЭ».
Времени у Дзюбы остается не так много. После закрытия трансферного окна, которое произошло в ночь с 10 на 11 сентября, клубы могут дозаявлять свободных агентов в течение двух недель. Этот срок уже подходит к концу.
«Он точно никому не нужен»
Об уходе Дзюбы из «Акрона», где он провел два сезона и забил 18 мячей в 52 играх, стало известно в конце мая.
Артем продолжает держать себя в форме. До медиалиги он пока не добрался, но в аналогичном теннисном турнире участие этим летом принял — и даже победил: в полуфинале обыграл фигуриста Евгения Плющенко, а в финале — рэпера Obladaet.
По словам президента РПЛ Александра Алаева, лига без Дзюбы стала слабее.
«Артем — наша звезда. Знаю, что он сейчас в теннис играет, но надеюсь, что еще вернется в футбол. Потому что его не хватает — не только с точки зрения медиа, но и с точки зрения спортивной составляющей», — говорил он в интервью «Известиям» и «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1