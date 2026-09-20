Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко считает, что до восстановления Игоря Акинфеева осталось два месяца

Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко считает, что до восстановления Акинфеева осталось два месяца

Алина Савинова

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал, что восстановление капитана и голкипера команды Игоря Акинфеева должно завершиться через два месяца.

40-летний вратарь не выходил на поле с апреля из-за повреждения, полученного в матче 23-го тура чемпионата России сезона-2025/26 против «Акрона» (2:1).

«Дай бог здоровья Игорю Владимировичу, чтобы он быстрее восстановился после очень непростой травмы. Я думаю, что осталось месяца два, может быть, меньше до восстановления. Но не могу ничего точно сказать. Мы очень ждем его возвращения. Сейчас тот период, когда ведущие игроки тоже получили травмы, — это Мойзес, Милан Гайич, Дмитрий Баринов. Именно нашего капитана в этот период не хватает», — приводит ТАСС слова Крамаренко.

Тренер отметил, что во время восстановления Акинфеев помогает команде и присутствует на каждой игре и почти на каждой тренировке.

«Когда играют Владислав Тороп или Максим Бориско, то они всегда чувствуют его поддержку. Это тоже дорогого стоит», — добавил он.

По итогам девяти туров чемпионата России сезона-2026/27 ЦСКА набрал 19 очков и делит второе место со «Спартаком» и московским «Динамо» в турнирной таблице.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Крамаренко
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Силы ПВО уничтожили 152 БПЛА на подлете к Москве
«В хоккее очень короткое окно, чтобы что-то выиграть». Шестеркин и Дорофеев: новая надежда «Рейнджерс»
«Арсенал» опозорился после мощного старта сезона. Что это вообще было с «Брайтоном»?
«Нижний» идет на рекорд «Крыльев», а Аленичев не помог «Арсеналу» обыграть «Енисей». Что происходит в Первой лиге после 12 тура
В КНДР открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ
Что произошло за ночь 20 сентября. Главное
Популярное видео
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Крылья» — «Спартак» и все матчи
Мостовой о возможном увольнении Диаса из «Родины»: «Думаете, что придет кто-то другой и команда будет на первом месте?»
5 вещей, которые мы узнали о «Спартаке» до паузы в РПЛ
ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом» и тульским «Арсеналом» во время международной паузы
«Крылья Советов» сыграют с «Акроном» контрольный матч 2 октября
Черчесов: «Ахмат» проведет десятидневный сбор в Турции и два контрольных матча с иранскими клубами»
Канчельскис — о проблемах «Краснодара»: «Не нужно винить Кордобу»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Четыре клуба обратились в ЭСК по итогам 8-го и 9-го туров РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости