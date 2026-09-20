Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко считает, что до восстановления Акинфеева осталось два месяца

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал, что восстановление капитана и голкипера команды Игоря Акинфеева должно завершиться через два месяца.

40-летний вратарь не выходил на поле с апреля из-за повреждения, полученного в матче 23-го тура чемпионата России сезона-2025/26 против «Акрона» (2:1).

«Дай бог здоровья Игорю Владимировичу, чтобы он быстрее восстановился после очень непростой травмы. Я думаю, что осталось месяца два, может быть, меньше до восстановления. Но не могу ничего точно сказать. Мы очень ждем его возвращения. Сейчас тот период, когда ведущие игроки тоже получили травмы, — это Мойзес, Милан Гайич, Дмитрий Баринов. Именно нашего капитана в этот период не хватает», — приводит ТАСС слова Крамаренко.

Тренер отметил, что во время восстановления Акинфеев помогает команде и присутствует на каждой игре и почти на каждой тренировке.

«Когда играют Владислав Тороп или Максим Бориско, то они всегда чувствуют его поддержку. Это тоже дорогого стоит», — добавил он.

По итогам девяти туров чемпионата России сезона-2026/27 ЦСКА набрал 19 очков и делит второе место со «Спартаком» и московским «Динамо» в турнирной таблице.