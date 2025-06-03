В махачкалинском «Динамо» рассказали о процессе переговоров с Беленовым: «Мы с ним на связи»

В махачкалинском «Динамо» рассказали о процессе переговоров с Беленовым

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о переговорах по трансферу вратаря «Факела» Александра Беленова.

«Мы с ним на связи. Пока ничего однозначного, тяжело говорить о близости перехода, есть масса моментов», — сказал Газизов «СЭ».

В сезоне-2024/25 Беленов провел 13 матчей за «Факел» во всех турнирах, пропустил 17 мячей и сыграл 3 игры на ноль.